Ми готові показати, що означає для України справжня декомунізація – Путін пригрозив щодо Донбасу

Ми готові показати, що означає для України справжня декомунізація – Путін пригрозив щодо Донбасу

Президент РФ заявив, що Україну "можемо назвати "Україна імені Володимира Ілліча Леніна".

Президент Росії Володимир Путін заявив, що нібито Донбас в межі України "увіпхнув" Володимир Ленін і РФ готова "показати, що означає для України справжня декомунізація".

Про це російський президент сказав під час свого звернення в понеділок, 21 лютого.

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"В результаті більшовицької політики і виникла радянська Україна, яку і в наші дні можемо назвати "Україна імені Володимира Ілліча Леніна". Він її автор і архітектор, це цілком підтверджується архівними документами. Включно з жорсткими ленінськими дерикитивами по Донбасу, який втиснули до складу України", – сказав Путін.

"А зараз вдячні потомки позносили в Україні пам'ятники Леніну. Це в них декомунізація називається. Ви хочете декомунізації? Нас це цілком влаштовує, але не треба зупинятися на половині шляху. Ми готові показати вам, що означає для України, що таке справжня декомунізація", ­– додав президент РФ.

Нагадаємо, 21 лютого Путін провів засідання Радбезу РФ, за підсумками якого заявив, що цього ж дня ухвалить рішення щодо визнання "незалежності" "ЛНР" та "ДНР".

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