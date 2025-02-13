Ми готові посилити підтримку України — 5 європейських міністрів закордонних справ

Вони хочуть долучити до обговорення перемир'я разом з США.

У Парижі міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії, Великої Британії та представники Європейської Комісії обговорили зусилля задля досягнення миру в Україні, який має важливе значення для довгострокової безпеки всієї Європи.

Про це йдеться в заяві на сайті МЗС України.

"Ми готові посилити підтримку України. Ми зобов’язуємося дотримуватись її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності перед обличчям агресивної війни Росії. Ми поділяємо мету продовжувати підтримувати Україну до досягнення справедливого, всеосяжного та міцного миру. Мир, який гарантує інтереси України та наші власні", — йдеться в заяві.

"Ми з нетерпінням чекаємо на обговорення подальшого шляху разом з нашими американськими союзниками. Наші спільні цілі мають полягати в тому, щоб поставити Україну в позицію сили. Україна та Європа мають бути частиною будь-яких переговорів.Україні мають бути надані міцні гарантії безпеки. Справедливий і міцний мир в Україні є необхідною умовою міцної трансатлантичної безпеки", — наголосили міністри.

"Ми пам’ятаємо, що безпека європейського континенту є нашою спільною відповідальністю. Тому ми разом працюємо над посиленням нашої колективної оборони", — резюмували вони.

Нагадаємо, що міністр фінансів США Скотт Бессент "найближчими днями" прибуде до Києва для обговорення співпраці щодо стратегічних родовищ корисних копалин в Україні.

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