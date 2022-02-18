"Ми готові заплатити високу ціну": очільниця МЗС Німеччини допустила санкції проти "Північного потоку-2"

Вона зазначила, що російська загроза продовжує залишатися реальною.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок допустила, що газопровід "Північний потік-2" може бути частиною санкційного пакету проти Росії, якщо та нападе на Україну.

Про вона сказала під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, передає "УНІАН".

"Ми рішучі з точки зору дій і заходів, які ми готуємо на випадок дій Росії проти України. Ці санкції будуть безпрецедентними і скоординованими з усіма нашими партнерами, які ми готуємо з ними. Ми, у Німеччині, готові заплатити високу ціну з економічної точки зору. Саме через це усі варіанти перебувають на порядку денному, і також "Північний потік-2"", - заявила Бербок.

Вона також закликала Росію відвести свої війська від кордонів з Україною та пригрозила Москві у разі нападу на серйозні наслідки. "Ми терміново закликаємо Росію негайно скоротити чисельність її військ... Якщо буде російська атака на Україну, тоді будуть величезні наслідки для Росії", - сказала Бербок та додала, що не хотіла би, аби був такий розвиток подій, і знову повторила позицію, що Німеччина виступає за діалог.

Разом з тим, канцлер Німеччини Олаф Шольц, який 14 лютого перебував з офіційним візитом у Києві, двічі проігнорував запитання журналістів про відключення російського газопроводу "Північний потік-2" у разі агресії РФ.

Водночас президент Володимир Зеленський після зустрічі з Олафом Шольцом заявив, що лідери мають "деякі розбіжності в оцінці" ризиків, пов'язаних із "Північним потоком-2", яким РФ має намір постачати газ до Європи в обхід України. Глава держави наголосив, що цей проєкт є "геополітичною зброєю" й Україна потребує енергетичних, безпекових гарантій.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив сенаторів США, що газопровід "Північний потік-2" не буде запущено, якщо станеться напад Росії на Україну. Крім того, заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд запевнила, що Сполучені Штати досягнуть зупинки газопроводу "Північний потік-2", якщо Росія нападе на Україну.

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