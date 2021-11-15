Ми хочемо конкретики: Кулеба розповів, що очікує від грудневого саміту "Східного партнерства"

За словами очільника МЗС, ми маємо рухатися за принципом "чим більшого ми прагнемо, чим більше ми робимо, тим на більше ми можемо розраховувати".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав три ключові позиції, які він очікує від грудневого саміту "Східного партнерства", в якому візьмуть участь лідери держав та урядів Європейського Союзу і шести країн Східного партнерства.

Про це Кулеба сказав журналістам, перебуваючи з робочим візитом у Брюсселі.

Також читайте Кулеба проведе переговори зі Столтенбергом та главами МЗС країн ЄС: що обговорюватимуть

Очільник МЗС наголосив, що очікує від саміту конкретики з боку країн-учасників та визнання Асоційованого тріо України, Грузії та Молдови.

"Ми хочемо, щоб, по-перше, "Східне партнерство" і Європейський Союз продемонстрували і чітко задекларували свою амбіцію щодо розвитку відносин з учасниками "Східного партнерства", тобто, куди ми рухаємося. По-друге, щоб Європейський Союз визнав Асоційоване тріо України, Грузії та Молдови і повноцінне застосування для цих країн принципу "більше за більше". Тобто чим більшого ми прагнемо, чим більше ми робимо, тим на більше ми можемо розраховувати", — пояснив міністр.

Крім того, Кулеба наголосив, що не вважає правильним дивитись на Україну крізь призму російської політики, адже Україна — це самодостатня країна з чіткими амбіціями.

"І третє, і напевно з точки зору стратегії найголовніше: ми хочемо, щоб країни Європейського Союзу не дивилися на нас — на Україну, Молдову і Грузію та на розвиток відносин з нами через призму їхнього бачення Росії і російської політики. Ми — це є три самодостатні країни, які мають чіткі амбіції і чіткі зобов'язання у відносинах з Європейським Союзом, і наші відносини є цінними самі по суті", — сказав міністр.

Очільник МЗС підкреслив, що в тому випадку, "коли такий підхід Європейським Союзом буде сприйнятий, таким чином ЄС продемонструє свою силу і своє стратегічне бачення розвитку ситуації в регіоні".

Нагадаємо, Дмитро Кулеба сьогодні, 15 листопада, перебуває у Брюсселі з робочим візитом. Глава МЗС анонсував аж 8 зустрічей, серед яких участь у засіданні міністрів закордонних справ держав-членів ЄС та країн-учасниць Східного партнерства Європейського Союзу.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання