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Ми хочемо, щоб Україна перемогла у війні і захистила свій суверенітет - Байден

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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Час на прочитання
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Ми хочемо, щоб Україна перемогла у війні і захистила свій суверенітет - Байден

Україна має захистити свій суверенітет як сказано в статуті ООН - Байден / Фото: ТСН.ua

Американський лідер однозначно відповів на запитання журналістів.

Американський президент Джо Байден заявив, що США прагнуть, щоб Україна перемогла у війні з Росією.

Про це йшлося під час спільного брифінгу американського лідера та українського президента Володимира Зеленського. 

Один з журналістів поцікавився, чи США хочуть, щоб Україна захищалася чи щоб вона виграла війну.

 "Ми хочемо, щоб Україна перемогла у війні. Як сказано в статуті ООН, захистила свій суверенітет", - так президент США Джо Байден відповів на запитання журналіста під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським.

Своєю чергою Зеленський сказав, що Україна не готова віддати території і людей — це божевілля, зрада Бога і громадян, які живуть в окупації. Україна боротиметься далі. 

Нагадаємо, що раніше Байден заявив, що "після війни Україна буде гордою і сильною, якщо ми не відвернемося від неї"

Додамо, що 11 грудня Зеленський прибув до Вашингтона, де вже зустрівся з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.

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Дата публікації
Перегляди
48
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