Ми хочемо, щоб Україна перемогла у війні і захистила свій суверенітет - Байден

Американський президент Джо Байден заявив, що США прагнуть, щоб Україна перемогла у війні з Росією.

Про це йшлося під час спільного брифінгу американського лідера та українського президента Володимира Зеленського.

Один з журналістів поцікавився, чи США хочуть, щоб Україна захищалася чи щоб вона виграла війну.

"Ми хочемо, щоб Україна перемогла у війні. Як сказано в статуті ООН, захистила свій суверенітет", - так президент США Джо Байден відповів на запитання журналіста під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським.

Своєю чергою Зеленський сказав, що Україна не готова віддати території і людей — це божевілля, зрада Бога і громадян, які живуть в окупації. Україна боротиметься далі.

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Нагадаємо, що раніше Байден заявив, що "після війни Україна буде гордою і сильною, якщо ми не відвернемося від неї".

Додамо, що 11 грудня Зеленський прибув до Вашингтона, де вже зустрівся з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.

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