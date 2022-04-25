"Ми крокуємо разом": Зеленський привітав Макрона з перемогою на виборах президента Франції

"Ми крокуємо разом": Зеленський привітав Макрона з перемогою на виборах президента Франції

Глава української держави привітав з перемогою на виборах справжнього друга.

Президент України Володимир Зеленський привітав президента Франції Еммануеля Макрону з перемогою на виборах.

Про це йшлося в повідомленні у сервісі мікроблогів Twitter.

Вітаю Президента та справжнього друга @EmmanuelMacron з перемогою на виборах. Бажаю Еммануелю Макрону нових успіхів на благо французького народу. Ціную підтримку Франції і переконаний: ми крокуємо разом до нових спільних перемог! До сильної та об'єднаної Європи! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 24, 2022

"Бажаю Еммануелю Макрону нових успіхів на благо французького народу. Ціную підтримку Франції і переконаний: ми крокуємо разом до нових спільних перемог! До сильної та об'єднаної Європи!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Еммануель Макрон, за результатами опрацювання 90% бюлетенів, перемагає у другому турі президентських виборів.

За нього проголосували 56,61% виборців, за Марін Ле Пен – 43,39%. Явка на виборах становила близько 70%.

Виступаючи перед своїми прихильниками на Марсовому полі у Парижі Макрон подякував французам за підтримку та довіру. Не забув новий-старий президент Франції і про Україну.

"Війна в Україні нагадує, що ми живемо у трагічні часи", - сказав він.

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