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"Ми крокуємо разом": Зеленський привітав Макрона з перемогою на виборах президента Франції

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"Ми крокуємо разом": Зеленський привітав Макрона з перемогою на виборах президента Франції

Associated Press

Глава української держави привітав з перемогою на виборах справжнього друга.

Президент України Володимир Зеленський привітав президента Франції Еммануеля Макрону з перемогою на виборах

Про це йшлося в повідомленні у сервісі мікроблогів Twitter. 

"Бажаю Еммануелю Макрону нових успіхів на благо французького народу. Ціную підтримку Франції і переконаний: ми крокуємо разом до нових спільних перемог! До сильної та об'єднаної Європи!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що Еммануель Макрон, за результатами опрацювання 90% бюлетенів, перемагає у другому турі президентських виборів.

 За нього проголосували 56,61% виборців, за Марін Ле Пен – 43,39%. Явка на виборах становила близько 70%.

Виступаючи перед своїми прихильниками на Марсовому полі у Парижі Макрон подякував французам за підтримку та довіру. Не забув новий-старий президент Франції і про Україну.

"Війна в Україні нагадує, що ми живемо у трагічні часи", - сказав він.

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