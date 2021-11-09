"Ми лоханулися і 73% лоханулися": Комаровський у розмові з Гордоном зізнався, що розчарувся у Зеленському

"Ми лоханулися і 73% лоханулися": Комаровський у розмові з Гордоном зізнався, що розчарувся у Зеленському

Лікар вважає, що Володимир Зеленський у 2019 році і сьогодні — це дві зовсім різні людини.

Відомий український лікар-педіатр і телеведучий Євген Комаровський зізнався, що зробив помилку, публічно підтримавши кандидатуру Володимира Зеленського на виборах 2019 року.

Про це Комаровський заявив в інтерв'ю журналістові Дмитру Гордону.

Обирати команду, а не особистість

"Якщо 73% населення обирають і помиляються – отже, є фундаментальна помилка в алгоритмах ухвалення рішень. І нам, людям публічним, які вміють пояснювати, треба не критикувати, а зібратися всім разом і дати рекомендації людям, щоб такого ніколи не повторилося. Ми не маємо права ніколи більше обрати президента без списку команди. Ніколи більше", — переконаний лікар.

За його словами, обираючи президента, потрібно зважати на його команду, ідеї та план.

"Так команди ж не було", — зазначив Гордон.

"Ми лоханулися"

"Так це і була наша з тобою дурна помилка. Ми з тобою лоханулися, і 73% так само лоханулися. Тому що нам було важливо, щоб це не була команда Порошенка. Ми лохи. Реальні. Я почуваюся винуватим. Але у мене не було вибору на той момент. Ситуація така: у тебе є два гриби. Цей гриб називається мухомор, а цей гриб — незрозуміло який. Він їстівний чи неїстівний? Я вибрав незрозуміло що. Такою була логіка. Але ця логіка не спрацювала", — відповів Комаровський.

"Аби не Порошенко"

Лікар вважає, що не можна стверджувати на 100%, що якби у 2019 році переміг Петро Порошенко, це було б гірше для країни.

"Як ми оцінюємо ефективність управління? Ми оцінюємо ефективність управління за рівнем заможності людей, еміграцією, народжуваністі, рівнем свобод. Якби переміг Порошенко, то сьогодні рівень свобод був би гіршим, еміграція була б більшою? Не було б гірше. Це боляче визнавати, але треба", — сказав Комаровський.

Зеленський змінився

Також він звернув увагу, що Володимир Зеленський у 2019 році і сьогодні — це дві зовсім різні людини.

"Я не розумію, що має статися з чоловіком, щоб він задумався над тим, щоб порушити обіцянку, яку він дав мільйонам людей. Якщо ти сказав: "Я йду на один термін"... Але ж ми зараз бачимо, що явно зачищається інформаційне поле, що з'ясовують стосунки з усіма, хто тільки дзявкнув... Це ж очевидні речі. Це неправильно", — підсумував лікар.

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