"Ми маємо готуватися до затяжного конфлікту": прем’єр Бельгії запевнив Україну у підтримці

Прем’єр Бельгії Александр де Кроо запевнив Україну у подальшій підтримці, водночас заявивши, що розв’язана Росією війна перетворюється на війну на виснаження.

Політик також заперечив, що у світі починають забувати про Україну.

Про це де Кроо сказав під час виступу на другому саміті Кримської платформи 23 серпня в Києві.

"Ми зібралися тут, щоб підтвердити, що Крим є невіддільною частиною України, і надіслати меседж президенту Путіну – що той, хто порушує міжнародне право, він понесе відповідальність за наслідки своїх дій", – заявив бельгійський прем’єр.

Він запевнив, що його держава підтримує Україну і продовжуватиме це робити.

"На жаль, ми маємо готуватися до затяжного конфлікту, оскільки ця агресія перетворюється на війну на виснаження. Хтось каже, що потроху Україну починають забувати, але я хочу заперечити: ми продовжуємо підтримувати Україну, її керівництво та населення", – наголосив де Кроо.

Він додав, що багатовимірна підтримка України залишатиметься безумовною. Так, Бельгія разом із ЄС вже ухвалили сім пакетів санкцій проти РФ і продовжують роботу над восьмим пакетом.

"Разом з партнерами ми будемо сприяти подальшій економічній, військовій підтримці України", – додав прем’єр Бельгії.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг теж заявив, що в Україні йде війна на виснаження і зима буде важкою.

Учасники Кримської платформи підтримують військовий шлях звільнення Криму!

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