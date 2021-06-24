"Ми можемо бомбити і по цілі": у МЗС Росії пригрозили радикальними заходами своїм "колегам" у Чорному морі

"Ми можемо бомбити і по цілі": у МЗС Росії пригрозили радикальними заходами своїм "колегам" у Чорному морі

У Росії виправдовують свої погрозливі заклики тим, що вважають Крим своєю територією. Однак Крим є міжнародно визнаною територією України.

У Росії пригрозили, що готові "бомбити" тих, хто заходить у води Чорного моря навколо окупованого Криму, для захисту кордонів, які вважають своїми, попри те, що Крим є міжнародно визнаною українською територією.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, коментуючи інцидент з британським есмінцем та російськими кораблями поблизу Севастополя, цитує "РІА Новини".

"Ми можемо звертатися до здорового глузду, вимагати поваги міжнародного права, а якщо це не допомагає — ми можемо бомбити. Не тільки по курсу, але і по цілі, якщо колеги не розуміють", - сказав він.

Також Рябков застеріг "усіх, хто під гаслами свободи мореплавання займається порушенням державного кордону РФ, від подібних провокаційних кроків". "Тому що безпека нашої країни понад усе", - додав заступник очільника МЗС Росії. Зазначимо, що окупація Криму міжнародно не визнана та визначається як акт незаконної анексії внаслідок збройної агресії Росії. Крим та Севастополь мають міжнародно-правовий статус "територій України, тимчасово окупованих Росією".

Нагадаємо, у середу, 23 червня Міноборони Росії заявило про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля анексованого Криму. Бомбардувальник нібито скинув бомби на його шляху.

Міністерство оборони Великої Британії втім заявило, що попереджувальний вогонь по їхньому есмінцю ніхто не відкривав.

Кореспондент BBC Джонатан Біл, який опинився на борту британського есмінця HMS Defender, по якому, за твердженням Росії, було відкрито попереджувальний вогонь біля окупованого Криму, зафільмував події на камеру.

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Новини світу: росіяни повідомили, що обстріляли британський есмінець "Дефендер" біля Севастополя

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