"Ми можемо бомбити і по цілі": у МЗС Росії пригрозили радикальними заходами своїм "колегам" у Чорному морі

У Росії виправдовують свої погрозливі заклики тим, що вважають Крим своєю територією. Однак Крим є міжнародно визнаною територією України.
У Росії пригрозили, що готові "бомбити" тих, хто заходить у води Чорного моря навколо окупованого Криму, для захисту кордонів, які вважають своїми, попри те, що Крим є міжнародно визнаною українською територією.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, коментуючи інцидент з британським есмінцем та російськими кораблями поблизу Севастополя, цитує "РІА Новини".
"Ми можемо звертатися до здорового глузду, вимагати поваги міжнародного права, а якщо це не допомагає — ми можемо бомбити. Не тільки по курсу, але і по цілі, якщо колеги не розуміють", - сказав він.
- Нагадаємо, у середу, 23 червня Міноборони Росії заявило про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля анексованого Криму. Бомбардувальник нібито скинув бомби на його шляху.
- Міністерство оборони Великої Британії втім заявило, що попереджувальний вогонь по їхньому есмінцю ніхто не відкривав.
- Кореспондент BBC Джонатан Біл, який опинився на борту британського есмінця HMS Defender, по якому, за твердженням Росії, було відкрито попереджувальний вогонь біля окупованого Криму, зафільмував події на камеру.
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