Ми можемо вибороти тільки мир, отримати його в тяжких боях – Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що мир можна здобути тільки у важкиї боях та паралельно в перемовинах.

Про це голова держави сказав у відеозверненні 2 квітня.

"Глобальна архітектура безпеки виявилась неспроможною. Мир для нас не буде і наслідком якихось рішень ворога десь у Москві. Не треба плекати пустих надій, що вони просто підуть з нашої землі. Ми можемо вибороти тільки мир, можемо отримати його в тяжких боях і паралельно – в перемовинах, і паралельно – в щоденній енергічній праці", – заявив Зеленський.

Тож він закликав кожну та кожного з українців продовжувати робити все, що можуть.

"На всіх напрямках. Для підтримки наших Збройних сил. Для збереження й розвитку економічної активності в Україні – настільки, наскільки це зараз можливо. Для підтримки всіх наших громадян... Де б вони не були, ким би вони не були", – закликав президент.

"Коли народ захищається у війні на знищення, коли стоїть питання про життя або смерть мільйонів, немає неважливих речей. Немає неважливих моментів. Усе має значення. І кожен може внести свою лепту в перемогу всіх. Хтось – зі зброєю в руках. Хтось – на роботі. А хтось – теплим словом і допомогою в потрібний момент. Тож робіть усе, що ви можете, щоб ми разом вистояли в цій війні за нашу свободу, за нашу незалежність. За те, щоб Україна жила", – закликав Зеленський.

Він впевнений, що завдяки такій щирій і постійній підтримці одне одного, завдяки згуртованості та увазі до ближнього народи можуть пройти найскладніші випробування та вигнати ворога, який у рази більший.