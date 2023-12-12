"Ми можемо виграти війну з Росією": що Зеленський сказав сенаторам США під час свого виступу

Головною метою українського лідера Володимира Зеленського було переконати американських законодавців продовжити надавати військову та фінансову підтримку Україні для протистояння російській агресії.

Про це пише видання CNN та нардеп Ярослав Железняк.

За словами Железняка, зустріч мала позитивний настрій та результат.

"Лідер більшості Чак Шумер дав короткий коментар, що "це була потужна зустріч". Президент Зеленський чітко дав зрозуміти, що йому потрібна допомога, та якщо він її отримає, він може виграти цю війну", - написав Железняк у своєму телеграмі.

Однією з головних тем обговорення стало питання подолання корупції в Україні. Кілька сенаторів висловлювали занепокоєння, що частина американської допомоги може піти на "яхти для чиновників". Проте, на думку республіканця Тома Тілліса, Зеленський спростував ці побоювання.

"Я думаю, що поняття корупції з'явилося тому, що дехто сказав, що ми не можемо цього зробити (дати додаткове фінансування Україні - ред.), тому що люди куплять яхти на ці гроші. Він позбавив людей цих уявлень реформами, які він провів для (Міжнародного валютного фонду) та (Європейського Союзу). Там були суттєві реформи", - сказав сенатор Том Тілліс.

Він також сказав, що Зеленського у Сенаті тепло прийняли, і він присвятив свій час тому, щоб переконати сенаторів надати більше фінансування. Глава держави не тиснув на них з приводу політичного протистояння у Вашингтоні щодо того, чи варто поєднувати законопроєкти щодо посилення кордону США та фінансування України.

Нагадаємо, 11 грудня Зеленський прибув до Вашингтона, де вже зустрівся з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.

Президент України також провів у США зустріч із керівниками американських оборонних компаній та виступив у Національному університеті оборони.

Також у Зеленського запланована зустріч з президентом США Джо Байденом.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Оплески за оплесками! Потужний виступ Зеленського у США!

Читайте також: