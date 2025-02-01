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"Ми, можливо, зробимо щось значне для закінчення війни": Трамп анонсував розмову з Путіним

"Ми, можливо, зробимо щось значне для закінчення війни": Трамп анонсував розмову з Путіним

Дональд Трамп в черговий раз говорить про завершення війни з Росією / Фото: Associated Press

Американський президент продовжує інтригувати заявами про закінчення війни.

Президент США Дональд Трамп зробив чергову заяву про закінчення війни. 

"Я поговорю з Путіним і думаю, що ми, можливо, зробимо щось значне для закінчення війни", - заявив очільник американської нації під час пресконференції у стінах Білого дому. 

Слова Трампа цитує Fox News

Також він зазначив, що вже веде "дуже серйозне" обговорення з Росією про завершення війни. Проте американський лідер традиційно не поділився деталями свого плану. 

Додамо, що під час пресконференції американський президент пообіцяв ввести імпортні мита на товари з ЄС, бо Брюссель, за його словами, жахливо ставиться до США. 

До того він хоче "щось зробити з Венесуелою". 

Нагадаємо, що раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що контактів між президентом Трампом і російським диктатором ще не було.

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