"Ми, можливо, зробимо щось значне для закінчення війни": Трамп анонсував розмову з Путіним

Президент США Дональд Трамп зробив чергову заяву про закінчення війни.

"Я поговорю з Путіним і думаю, що ми, можливо, зробимо щось значне для закінчення війни", - заявив очільник американської нації під час пресконференції у стінах Білого дому.

Слова Трампа цитує Fox News.

Також він зазначив, що вже веде "дуже серйозне" обговорення з Росією про завершення війни. Проте американський лідер традиційно не поділився деталями свого плану.

Додамо, що під час пресконференції американський президент пообіцяв ввести імпортні мита на товари з ЄС, бо Брюссель, за його словами, жахливо ставиться до США.

Також читайте Перед адміністрацією Трампа стоять два складних питання: американський експерт про Путіна і переговори

До того він хоче "щось зробити з Венесуелою".

Нагадаємо, що раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що контактів між президентом Трампом і російським диктатором ще не було.

Читайте також: