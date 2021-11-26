"Ми на великій війні": Зеленський прокоментував процес деолігархізації в Україні

"Ми на великій війні": Зеленський прокоментував процес деолігархізації в Україні

Зеленський розповів про процес деолігархізації.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна в плані деолігархізації перебуває на початку великого прогресу.

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Про це він сказав 26 листопада під час пресмарафону.

"Щодо деолігархізації, я вважаю, що ми на початку великого процесу. І ми в прогресі і на великій війні щодо деолігархізації. Про це можна предметно говорити", - сказав Зеленський.

Також президент додав, що через деолігархізацію державні підприємства стали прибутковими.

"Прибутковою стала "Укрзалізниця" - це також питання, яке відноситься до деолігархізації. Наприклад, аеропорти - "Бориспіль" прибутковий. "Укрзалізниця" почала приносити прибуток. Порти стали прибутковими. Це деолігархізація. Тому що ми розуміємо, які люди - і не тільки представники олігархів: і деякі чиновники колишні, деякі службовці колишні - вони всюди були. У всьому, що належить державі Україна, в усьому, що належить народові України - вони були всюди. У всьому їх щупальця. Сьогодні ці напрями прибуткові", - сказав президент.

"Ми в прогресі і у великій війні щодо деолігархізації" - Володимир Зеленський

Нагадаємо, народні депутати у другому читанні ухвалили законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

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