"Ми надали недостатньо озброєння": західні експерти розповіли, що треба зробити для перемоги над Путіним

"Ми надали недостатньо озброєння": західні експерти розповіли, що треба зробити для перемоги над Путіним

Якщо Захід не здійснить вирішального ривка – справді масовані постачання озброєнь Україні чи пряме втручання НАТО, то війна загрожує перейти у фазу стагнації.

За абеткою військової справи, для успішного наступу треба створити триразову локальну перевагу над противником. Сьогодні українська армія його її не має, тому ситуація на фронті близька до стагнації.

Про це пише "Радио Свобода" з посиланням на висновки американських експертів щодо подальшого розвитку подій із війною в Україні, які ті висловили під час круглого столу під головуванням старшого віцепрезидента та директора програми міжнародної безпеки CSIS Сета Джонса.

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"Чи надали ми Україні все, що могли? Ні. Ми надали недостатньо озброєння, щоб Україна могла повернути собі окуповану територію тепер, коли на ній окопалися російські війська", – заявив Джонс.

Розмови про те, що нові постачання можуть викликати ескалацію, експерт вважає "контрпродуктивними": російська пропаганда із задоволенням підхоплює будь-які сумніви та "ретранслює їх у десять разів голосніше".

"Захід потребує свого роду промислової мобілізації. Ми повинні бути готові скоротити наші запаси озброєнь і дати Україні більшу кількість того, що їм потрібно", – вважає ексзаступник міністра оборони США та офіцер підрозділу спецоперацій ЦРУ Майкл Вікерс.

На консервації у США перебувають багато систем, які почали старіти, і їх цілком можна віддати Україні, одночасно замінюючи новими. Ненадання цих систем під приводом того, що вони дозволять Україні завдавати ударів по російській території, експерти називають суто політичним рішенням.

Фактично, це рішення затягує війну, а з її затягуванням "частина нашої уваги починає неминуче відволікатися на інші політичні та економічні питання". Про це сказала заступниця директора та старша наукова співробітниця програми міжнародної безпеки CSIS, та аналітикиня ЦРУ Емілі Хардінг.

"Ціни на нафту і газ стають по-справжньому важливим питанням: чи зможе Європа витримати цей тренд і відійти від російської нафти та газу? Чи зможемо ми утримати в союзниках Туреччину і одночасно прийняти в альянс Швецію і Фінляндію?.. Так, російська економіка скоротиться десь на 10-15% вже цього року, але це не набагато болючіше для росіян, ніж, скажімо, криза 2008 року. З іншого боку, українська економіка обіцяє просісти на 40-45 %, що є цілком катастрофічним. Щоб вижити, Україні знадобиться масований приплив допомоги Заходу. За останніми оцінками, на відновлення країни вже потрібно від 200 до 500 млрд дол.", – зазначила Хардінг.

Таким чином, пояснила вона, росіяни буквально подвоюють ставку.

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"Для українців це екзистенційна боротьба, і їм знадобиться безмежна підтримка Заходу, щоб її продовжити. Світу доведеться миритися з високими цінами на газ та нафту. А це зовсім не те, що сподобається пересічному американцю", – зауважила експертка.

На думку керівника відділу стратегії та заступника директора CSIS Еліота Коена, якщо не буде зроблено вирішального ривка – такого, як справді масовані постачання озброєнь, включно з наступальними, чи пряме втручання НАТО, то українська війна загрожує перейти у фазу стагнації. Коен припускає, що тоді президент РФ Володимир Путін потенційно буде готовий в якийсь момент запропонувати "припинення вогню або щось таке".

"Але найголовніше, що ми повинні зрозуміти – це те, що це все одно буде лише проміжним варіантом. Політичні Цілі Путіна залишаються такими ж, якими вони були до того – він просто реорганізує свої військові ресурси, взявши паузу", – запевнив заступник директора CSIS.

"Чесно кажучи, я не думаю, що російська загроза зникне, поки в Росії не відбудеться зміна режиму, поки не піде Путін. І поки не прийде інше керівництво, яке щиро буде готове прийняти існування незалежної від нього України", – висловив думку Вікерс.

"Якби можна було повернутися на кілька десятиліть назад, то ми, ймовірно, справді зробили б усе можливе, щоб позбавити Росію можливості перетворитися на країну, яка готова здійснювати такі агресії, це абстрактна проблема: це питання глобального значення. Як правильно сказав міністр оборони США Ллойд Остін – наша мета в тому, щоб Україна перемогла, а військова міць Росії виявилася настільки ослабленою, щоб вона не могла розв'язувати такі війни надалі. Це, як і раніше, є метою для США та Заходу", – робить висновок Вікерс.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що мирний договір з Росією можливий, коли вона зазнає неминучої поразки у війні.

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