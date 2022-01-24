Ми не бачимо активного виїзду з України - секретар РНБО про "евакуацію" дипломатів

Ми не бачимо активного виїзду з України - секретар РНБО про "евакуацію" дипломатів

Також секретар РНБО спростував інформацію про те, що співробітники установ Російської Федерації масово покидають Україну.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що наразі вони не фіксують активного виїзду з Києва співробітників дипломатичних відомств через чутки про можливий напад РФ.

Про це він сказав за підсумками засідання РНБО 24 січня, коментуючи ситуацію з "евакуацією" дипломатів.

"Ми не бачимо активного виїзду з нашої країни на сьогодні співробітників дипломатичних посольств", - сказав Данілов.

За його словами, станом на сьогодні, 24 січня, офіційно повідомили про евакуацію своїх співробітників на тлі побоювань вторгнення РФ до України три країни: США, Британія, Австралія.

Секретар РНБО спростував інформацію про те, що співробітники установ Російської Федерації масово покидають Україну. Данілов назвав це "великою дезінформаційною хвилею".

Нагадаємо, 23 січня 2022 року Державний департамент США ухвалив рішення про добровільний від’їзд державних службовців США з посольства у Києві і наказав членам їхніх родин виїхати через загрозу російських військових дій.

В Офісі президента України припускають, що евакуація членів сімей та частини співробітників посольства США в Києві викликана не так зростанням загрози вторгнення Росії, як внутрішньополітичною ситуацією в США.

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