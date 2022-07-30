"Ми не будемо стояти осторонь": у США пообіцяли відреагувати на будь-які спроби анексії з боку Росії 

Сполучені Штати Америки разом з союзниками й партнерами в ООН реагуватимуть на будь-які спроби Росії анексувати нові території України.

Про це заявила під час засідання РБ ООН постійна представниця США при Організації Лінда Томас-Грінфілд, - пише Укрінформ.

«Зараз Росія переглядає плани щодо спроби анексії Херсонської та Запорізької областей, а також усіх територій Донецької та Луганської областей. Це дратує», - сказала представниця Сполучених Штатів.

Захоплення території силою є кричущим порушенням Статуту ООН.

Також читайте Блінкен має озвучити Лаврову жорсткий меседж про неприпустимість анексії нових територій України

«Ми не будемо стояти осторонь та мовчки дозволяти цьому відбуватися», - наголосила Томас-Грінфілд.

Вона також звернулася до представників тих країн, які закликають «усі сторони» до дипломатії й не називають при цьому Росію: «Говорімо чітко: саме нинішні дії РФ є єдиною перешкодою для розв’язання цієї кризи».

Нагадаємо, в червні в Пентагоні спростовували поширені російською пропагандою чутки, що нібито Україна перепродує на чорному ринку зброю, отриману від країн Заходу.

Читайте також:

Гучний скандал: нова очільниця МЗС Бельгії відвідала анексований Крим