"Ми не клеїмо наклейку на бампер": у Білому домі відмовилися ідентифікувати інцидент з Пригожиним

США переконують, що чітко дали зрозуміти всім нашим союзникам і партнерам, що Сполучені Штати не були залучені і не будуть втручатися в ці події.

Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі підкреслив, що ситуацію розглядали саме як внутрішні справи Росії.

Про це йшлося під час брифінгу у Білому домі.

«Це ж саме повідомлення ми передали самим росіянам через відповідні дипломатичні канали. Я підкреслю — як нещодавно зробив це президент (Джо Байден - ред.) — що ще надто рано спекулювати про вплив цих подій або робити якісь остаточні висновки — крім одного, звісно. І це те, що незалежно від того, що станеться далі, ми будемо залишатися в тісній координації з цими союзниками та партнерами, і ми будемо продовжувати підтримувати Україну», - наголосив він.

«Все, що я можу вам сказати, це те, що ми через різні дипломатичні канали передали — передали ці меседжі безпосередньо Росії. По-перше, США тут не були втягнуті, і не будуть – не будуть і не будуть. І що ми очікуємо від Росії виконання своїх зобов’язань — своїх міжнародних зобов’язань щодо захисту дипломатичного персоналу в Москві. Тепер, що робить ця напруга всередині Росії — знову ж таки, це внутрішня справа Росії. Нам потрібно не відволікатися на це і переконатися, що ми зосереджені на підтримці України», - додав Кірбі.

Також журналісти хотіли дізнатися, як називати те, що сталося в Росії на вихідних - заколот, переворот, спроба перевороту чи збройне повстання.

«Ми не клеїмо на нього наклейку на бампер», - іронічно відповів Кірбі.

«Я можу поговорити про те, що ми залишаємося на зв’язку з нашими союзниками та партнерами, щоб переконатися, що всі ми маємо однакову точку зору на це та підходимо до цього з однакового боку, і що ми маємо відповідні комунікації з росіянами щодо наших — їхніх зобов’язань щодо захисту наших дипломатів і переконатися в тому, що вони знали, що ми не причетні», - резюмував американський посадовець.

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня вожак терористичної групи "Вагнер" Пригожин заявив, що його бойовики йдуть на Москву "за головами" військового керівництва країни. Вони спочатку захопили усі військові об'єкти у Ростові та Воронежі та продовжили рух на столицю країни-агресорки. Проте згодом Пригожин заявив, що йому вдалось домовитися з керівництво РФ та "не допустити кровопролиття".

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