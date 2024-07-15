"Ми не можемо допустити, щоб насильство стало нормою": Байден звернуся до американців після замаху на Трампа

Байден переконаний, що сила змінити Америку завжди має бути в руках народу, а не в руках потенційного вбивці.

Президент США ввечері в неділю знову звернувся до американців з приводу замаху на Дональда Трампа, наголосивши на неприпустимості політичного насильства.

Про це пише Укрінформ.

«Я хочу поговорити з вами сьогодні ввечері про необхідність знизити температуру в нашій політиці й пам'ятати, що коли ми не згодні, то ми не вороги, ми – сусіди, ми друзі, колеги, громадяни і, найголовніше - ми співвітчизники-американці. Ми повинні стояти разом», – окреслив Байден мету свого звернення з Овального кабінету.

За його словами, вчорашня стрілянина на мітингу Трампа в Пенсильванії «спонукує всіх нас зробити крок назад, оцінити, де ми перебуваємо і як нам рухатися далі».

«В Америці немає місця для такого роду насильства. Для будь-якого насильства. І крапка. Жодних винятків. Ми не можемо допустити, щоб це насильство стало нормою», – заявив президент.

Він визнав, що «розбіжності неминучі», подекуди американці мають різні погляди на те, в якому напрямку має рухатися країна. Але «політика не може бути полем битви у буквальному сенсі цього слова або, боронь Боже, полем убивств».

На кожного громадянина лягає додатковий тягар, «аби гарантувати, що незалежно від того, наскільки сильні наші переконання, ми ніколи не повинні опускатися до насильства», – сказав глава Білого дому.

У цьому контексті він згадав Національний з'їзд Республіканської партії, який відбудеться 15–18 липня: «Я не сумніваюся, що вони критикуватимуть мою діяльність і запропонують власне бачення для цієї країни». Байден додав, що цього тижня здійснить поїздки, «відстоюючи нашу позицію і наше бачення».

«В Америці ми вирішуємо наші розбіжності на рингу. Ось як ми це робимо – на рингу, а не кулями… – зазначив президент. – Сила змінити Америку завжди має бути в руках народу, а не в руках потенційного вбивці».

Байден закликав американців «вийти з бункерів», у яких вони чують лише ті думки, з якими погоджуються. «Нам потрібно вийти з наших бункерів, де ми слухаємо тільки тих, з ким ми згодні, і де процвітає дезінформація, де іноземні гравці роздмухують полум'я нашого розколу, щоб сформувати результати, які відповідають їхнім інтересам, а не нашим», - резюмував американський лідер.

Нагадаємо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп отримав поранення вуха внаслідок стрілянини. Співробітники ФБР ліквідували стрільця за кілька секунд після того, як він відкрив вогонь.

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