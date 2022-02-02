"Ми не можемо піти на компроміс": ЗМІ опублікували текст відповіді США та НАТО на "гарантії безпеки" Москви

"Ми не можемо піти на компроміс": ЗМІ опублікували текст відповіді США та НАТО на "гарантії безпеки" Москви

Зокрема, США готові надати доступ російським інспекціям до об'єктів протиракетної оборони у Румунії в обмін на огляд російських об'єктів.

Іспанська газета El País опублікувала повний текст відповідей США та НАТО щодо запропонованих Росією у грудні так званих "гарантій безпеки". Так, Альянс виклав свою відповідь на чотирьох сторінках, а офіційний Вашингтон — на п'яти.

Також читайте У Пентагоні заявили, що Путін не має права вето на вступ України до НАТО

Як повідомляється, США у своїй письмовій відповіді окреслили загальні напрями, у яких готові співпрацювати з Росією. Це, зокрема, стосується контролю над озброєннями, зниження ризиків і розміщення ракетних систем.

Крім того, США готові:

обговорити з Росією заходи зміцнення довіри під час проведення навчань у Європі;

під час проведення навчань у Європі; утриматися від розміщення ядерної зброї у Східній Європі;

у Східній Європі; розпочати діалог про контроль над озброєннями в обмін на виведення військ з Криму, Придністров'я, Південної Осетії та Абхазії ;

в обмін на ; продовжити роботу в рамках Ради Росія – НАТО ;

; продовжувати обговорення питань безпеки та їхньої інтерпретації з боку Росії;

та їхньої інтерпретації з боку Росії; дати доступ російським інспекціям до об'єктів протиракетної оборони у Румунії в обмін на огляд російських об'єктів ;

; включити нові види ядерних систем у подальші угоди щодо контролю за озброєннями ;

; розглянути додаткові заходи щодо запобігання інцидентам з Росією на морі та в повітрі.

"Позиція уряду США полягає в тому, що прогрес із цих питань може бути досягнутий лише в умовах деескалації загрозливих дій Росії щодо України", — зазначено у відповідях з боку США.

У Вашингтоні наголошують, що саме Росія порушила довіру, яка лежить в основі співпраці двох країн, і "кинула виклик основним принципам глобальної та євроатлантичної безпекової архітектури".

Офіційний Вашингтон попередив, що подальше нарощування Росією своїх військових сил чи агресія проти України призведуть до аналогічних кроків із боку США та їхніх союзників.

Крім того, Північноатлантичний альянс запропонував:

відновити виконання Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ);

утриматися від випробувань протисупутникової та гіперзвукової зброї;

відновити роботу представництв у Брюсселі та Москві та продовжувати використання існуючих військових каналів комунікацій.

При цьому НАТО у своїх відповідях наголосив, що не піде на компроміс з Росією.

"НАТО не вимагає конфронтації. Але ми не можемо піти на компроміси за принципами, на яких ґрунтуються наш альянс та безпека в Європі і Північній Америці, і ми не підемо", — йдеться у документі.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Фінляндії Пекке Хаавісто заявив, що Росія надіслала запити щодо "гарантій безпеки" всім країнам-членам ОБСЄ. Так, за словами Хаавісто, у листі міститься прохання висловити думку щодо принципу, згідно з яким жодна країна не повинна підвищувати власну безпеку за рахунок безпеки інших країн.

Читайте також: