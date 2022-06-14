"Ми не можемо сказати, що ви розмахували неправильними прапорами": в Єврокомісії висловилися про приєднання України до ЄС

"Ми не можемо сказати, що ви розмахували неправильними прапорами": в Єврокомісії висловилися про приєднання України до ЄС

Європейська комісія рекомендуватиме надати Україні офіційний статус країни-кандидата на членство в ЄС.

Офіційне визнання України кандидатом на членство в ЄС призведе до безцінного піднесення морального духу під час війни, яку розпочала РФ на чолі з диктатором Путіним.

Про це пише Politico з посиланням на джерела, які знайомі з обговореннями під час дебатів між членами комісії.

Чиновники, знайомі з дебатами серед комісарів, заявили, що вони добре усвідомлюють жертви, на які прийшли українці, і чітке усвідомлення необхідності послати сильний сигнал президенту Росії Володимиру Путіну про те, що він втратив будь-які шанси повернути Україну у свою нібито сферу впливу.

Також читайте Цирк на дроті: Арестович прокоментував надання Україні статусу кандидата в ЄС

"Комісія не забуває, що Україна – єдина країна в Європі, де гинули люди, в яких стріляли, тому що вони були на вулицях з прапорами ЄС. Тепер ми не можемо сказати їм: "Вибачте, хлопці, ви розмахували неправильними прапорами", - сказав один високопоставлений чиновник.

Нагадаємо, після візиту європейських лідерів до Києва Україні можуть надати умовне кандидатство у ЄС.

Раніше журналіст розповів про попереднє рішення Єврокомісії щодо України.

Читайте також: