"Ми не можемо сказати, що ви розмахували неправильними прапорами": в Єврокомісії висловилися про приєднання України до ЄС

Європейська комісія рекомендуватиме надати Україні офіційний статус країни-кандидата на членство в ЄС.
Офіційне визнання України кандидатом на членство в ЄС призведе до безцінного піднесення морального духу під час війни, яку розпочала РФ на чолі з диктатором Путіним.
Про це пише Politico з посиланням на джерела, які знайомі з обговореннями під час дебатів між членами комісії.
Чиновники, знайомі з дебатами серед комісарів, заявили, що вони добре усвідомлюють жертви, на які прийшли українці, і чітке усвідомлення необхідності послати сильний сигнал президенту Росії Володимиру Путіну про те, що він втратив будь-які шанси повернути Україну у свою нібито сферу впливу.
"Комісія не забуває, що Україна – єдина країна в Європі, де гинули люди, в яких стріляли, тому що вони були на вулицях з прапорами ЄС. Тепер ми не можемо сказати їм: "Вибачте, хлопці, ви розмахували неправильними прапорами", - сказав один високопоставлений чиновник.
Нагадаємо, після візиту європейських лідерів до Києва Україні можуть надати умовне кандидатство у ЄС.
Раніше журналіст розповів про попереднє рішення Єврокомісії щодо України.
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