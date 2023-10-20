Ми не можемо залишити Україну, ми не маємо права повернутися спиною до Ізраїлю - Байден

Якщо Путін нападе на НАТО, ми зробимо все, щоб захистити наших союзників.

Про це заявив президент США Джо Байден під час звернення до американської нації, - пише «Голос Америки».

При цьому Байден додав, що "ми не хочемо, щоб американські війська виступили в Росії або проти Росії".

Але, якщо Захід і, зокрема, США, перестануть зараз допомагати Україні, щоб "всі агресори відчувають, що у них розв'язані руки" і конфлікти можуть поширюватися по всьому світу, наприклад, в Тихоокеанському регіоні і особливо - на Ближньому Сході.

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"Американське лідерство сказав безпеку у всьому світі. Ми повинні забезпечити свою безпеку. Наші ціни важливі не тільки для нас. Ми не можемо цим ризикувати. Ми не можемо поставити Україну, ми не можемо повернутися спиною до Ізраїлю", - Байден.

Він також закликав усіх американців вступити в боротьбу проти проявів антисемітизму та ісламофобії, які сьогодні, на фоні подій на Ближньому Сході, можуть представляти загрозу американському суспільству та американським цінностям.

Нагадаємо, що раніше Байден назвав допомогу Україні розумною інвестицією і попросив Конгрес про екстрене фінансування.

Очікується, що наступного дня Білий дім надішле запит до Конгресу на суму близько 100 мільярдів доларів, який включатиме оборонну допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також фінансування зусиль із посилення безпеки на кордоні США з Мексикою.

Водночас додамо, що не всі у Конгресі підтримують спільну допомогу для України та Ізраїлю.

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