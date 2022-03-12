"Ми не одні в цій битві" - Зеленський розповів про світову підтримку України

"Ми не одні в цій битві" - Зеленський розповів про світову підтримку України

"Бо хто має друзів, той може все", - сказав український президент.

На щастя, ми не одні в цій битві: українці мають щирих друзів, добрих партнерів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у черговому зверненні.

"Виступаючи в польському парламенті, я приділив багато уваги тому, як важливо не залишатися наодинці в сучасному світі. Як важливо захищати спільні цінності. Та як наслідок – відчувати, що кордони між націями стираються.

Щоб люди були ближчими. Так, як у нас із польськими братами й сестрами. Так, як у нас з усіма нашими щирими партнерами.

Бо хто має друзів, той може все.

Провів переговори з Президентом США Байденом. Обговорили, як іще ми можемо тиснути на Росію заради припинення цієї війни та встановлення миру. Росія буде позбавлена можливості нормально торгувати з країнами «Великої сімки».

Що менше доларів заробить російський бізнес і що менше податків отримає російська держава, то менше можливостей буде у російських військових, щоб убивати наших людей.

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З російського ринку вже йдуть провідні міжнародні компанії. Влада Росії поставила свою країну за межі глобального світу, почавши війну проти нас. Почавши це вторгнення. Це самозакриття. Самоприниження. Та саморуйнацію.

У московських обмінниках курс долара вже сягав навіть і 200 рублів. Але ж це тільки початок. Початок дії міжнародних санкцій.

Черговий крок – заборона США взагалі заводити долари в Росію.

А отже, буде дефіцит валюти. А отже, курс скакатиме ще більше. А отже, зростатимуть ціни. А отже, кожен громадянин Росії відчує, що відсутність миру – це загроза йому особисто", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що раніше російські війська зірвали роботу більшості гуманітарних коридорів, але вдалося врятувати 7144 людини.