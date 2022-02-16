Ми не побачили жодного відведення російських військ від кордонів України — Блінкен

Держсекретар США зазначає, що поновлення агресії проти України може статися в будь-який момент, навіть попри зусилля світової спільноти вирішити конфлікт за допомогою дипломатії.

Розвідка США не бачить відведення російських військ від українського кордону попри відповідні заяви Москви.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкена в інтерв’ю для ICTV.

" Ми ще не побачили жодного відступу і відведення російських військ від кордонів України. Ми дуже уважно спостерігаємо за цим, і знову ж таки, дуже важливо дивитися на те, що насправді робить Росія, а не на те, що вона каже, що робить ", - наголосив Блінкен.

Держсекретар США підкреслив, що Сполучені Штати готові до будь-яких сценаріїв розвитку подій: якщо Росія обере шлях дипломатії або шлях агресії.

"Ми чітко давали зрозуміти, що якщо Росія поновить агресію проти України, це матиме серйозні наслідки, і це виходить не лише від нас, але й від практично всіх наших партнерів у Європі, НАТО, Європейському Союзі. Тож це було дуже ясно. Я думаю, що президент Путін знає, що якщо він зробить жахливу помилку і відновить агресію, він зіткнеться з цим", — заявив Блінкен.

Держсекретар США зазначає, що Путін створив усі умови, аби діяти за дуже короткий термін. Тому п оновлення агресії проти України може статися в будь-який момент, навіть попри зусилля світової спільноти вирішити конфлікт за допомогою дипломатії.

Нагадаємо, 15 лютого, у Міноборони Росії заявили про завершення низки військових навчань та початок відведення військ. Наступного дня Міноборони РФ опублікувало відео, як після навчань вивозить із окупованого Криму військову техніку. Водночас президент США Джо Байден заявив, що Штати поки що не зафіксували відведення військ Росії від українських кордонів. Президент Володимир Зеленський своєю чергою також заявив, що не бачить жодного відведення російських військ.

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