"Ми не повернемося до цього": Блінкен заявив про наміри Путіна відновити Радянський Союз

"Ми не повернемося до цього": Блінкен заявив про наміри Путіна відновити Радянський Союз

Дипломат назвав це неприйнятним.

Президент країни-агресора Володимир Путін хоче повернути вплив над країнами, що входили до Радянського Союзу.

Таку думку висловив телеканалу CNN державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Думаю, одна з цілей президента Путіна - відновити сферу впливу над країнами, які раніше були частиною Радянського Союзу", - сказав Блінкен.

Дипломат назвав це неприйнятним і таким, до чого не можна повертатися: "Це був рецепт нестабільності, рецепт конфлікту, рецепт, який спричинив світові війни. Ми не повернемося до цього".

Слід зауважити, що кілька днів раніше заступниця американського держсекретаря Вікторія Нуланд заявила, що Путін хоче увійти в історію та відтворити СРСР. Представниця держдепу наголосила, що Москва розглядає Україну та інші країни колишнього СРСР як сферу свого впливу.

Як повідомлялося, у партії Путіна вирішили не втрачати можливості, і поки в Казахстані тривають масштабні протести по всій країні, заявили про бажання "возз'єднатися з Казахстаном задля ідеї відродження СРСР". Депутат Держдуми від кремлівської партії "Єдина Росія" Султан Хамзаєв на своїй сторінці у соцмережі написав, що "Середня Азія - це земля Руська" і що "Казахстан - це історична батьківщина Росії".

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