"Ми не виключаємо застосування ядерної зброї першими": американський сенатор про агресію РФ

"Ми не виключаємо застосування ядерної зброї першими": американський сенатор про агресію РФ

Вікер також припустив, що кораблі США в Чорному морі можуть "завдати шкоди російському військовому потенціалу".

Сенатор від Республіканської партії Роджер Вікер, який входить до Комітету з питань збройних сил, припустив, що США можуть вступити у масову наземну війну з Росією на захист України.

Про це інформує The Independent.

За його словами, політика США полягає в тому, щоб розглядати всі варіанти, коли виникає загроза військового конфлікту, зокрема використання ядерної зброї.

Відповідаючи на запитання, які дії військового характеру проти РФ можуть здійснити Штати, Вікер сказав, що кораблі США в Чорному морі можуть "завдати шкоди російському військовому потенціалу".

"Я не виключаю присутність американських військ на землі. Знаєте, ми не виключаємо застосування ядерної зброї першими", — сказав Вікер.

Інші сенатори коментарі виданню пояснили, що Вікер просто розмірковував, а не описував реальну підготовку до війни. Згодом представники Роджера Вікера уточнили, що зауваження про ядерну зброю стосуються політики США загалом. а не російсько-українського конфлікту конкретно.

On Fox News, Sen. Roger Wicker (R-MS) floats the idea of bombing Russian military assets -- and says he wouldn't even rule out a nuclear strike pic.twitter.com/I6SatMy6hi — Aaron Rupar (@atrupar) December 7, 2021

Нагадаємо, 7 грудня президенти США і Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори. У разі вторгнення РФ до України офіційний Вашингтон від себе та європейських партнерів попередив Кремль про масштабний пакет санкцій, що завдасть значної шкоди російській економіці.

Одразу після переговорів із Путіним Байден зібрав європейських союзників на телефонній конференції.

Своєю чергою Зеленський прокоментував переговори Байдена та Путіна, назвавши розмову "позитивним моментом".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.