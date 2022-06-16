"Ми не вторгалися до України": Лавров знову відзначився скандальною заявою

"Ми не вторгалися до України": Лавров знову відзначився скандальною заявою

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що його держава начебто не вторгалися до України, натомість РФ просто довелося розпочати "спецоперацію".

Лавров вкотре повторив пропагандистську тезу про те, що в Росії "не залишалося виходу" і їй довелося розпочати військові дії.

Про це міністр розповів в інтерв'ю "російській службі ВВС".

"Ви знаєте, ми не вторгалися до України. Ми оголосили спеціальну військову операцію, коли в нас вже не залишилося жодного способу пояснити Заходу, що він займається злочинною діяльністю, втягуючи Україну до НАТО", – сказав голова зовнішньополітичного відомства РФ.

Нагадаємо, раніше Лавров також заяви, що країни Заходу нібито намагаються зробити з Молдови "другу Україну", налаштовуючи її проти Росії.

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