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"Ми не вторгалися до України": Лавров знову відзначився скандальною заявою

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"Ми не вторгалися до України": Лавров знову відзначився скандальною заявою

Фото: Associated Press

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що його держава начебто не вторгалися до України, натомість РФ просто довелося розпочати "спецоперацію".

Лавров вкотре повторив пропагандистську тезу про те, що в Росії "не залишалося виходу" і їй довелося розпочати військові дії.

Про це міністр розповів в інтерв'ю "російській службі ВВС".

"Ви знаєте, ми не вторгалися до України. Ми оголосили спеціальну військову операцію, коли в нас вже не залишилося жодного способу пояснити Заходу, що він займається злочинною діяльністю, втягуючи Україну до НАТО", – сказав голова зовнішньополітичного відомства РФ.

Нагадаємо, раніше Лавров також заяви, що країни Заходу нібито намагаються зробити з Молдови "другу Україну", налаштовуючи її проти Росії.

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