"Ми не закликатимемо українців до неприйнятного компромісу з РФ" – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не союзники повинні підштовхувати українців до компромісу з Росією, який для них "не буде прийнятним".

Про це Макрон сказав на спільному брифінгу з президентом США Джо Байденом у Білому домі.

"Ми ніколи не закликатимемо українців до компромісу, який для них буде неприйнятним", – сказав президент Франції, відповідаючи на запитання про можливе припинення війни.

"Вони такі сміливі, і вони захищають своє життя, свою націю та наші спільні принципи... Якщо ми хочемо стійкого миру, ми маємо поважати українців, щоб визначити момент і умови, в яких вони будуть вести переговори щодо своєї території і свого майбутнього", – додав Макрон.

Також він заявив, що союзники збільшили військову, економічну та гуманітарну підтримку України.

"Крім того, підтримка США — як фінансова, так і у забезпеченні військової зброї для України — важлива не лише для країни, яка зазнала нападу, але й для Європи загалом. Це надзвичайно важливо, щоб ви (Сполучені Штати. – Ред.) були настільки відданими", – сказав президент, маючи на увазі гроші та допомогу, яку США надали Україні.

Візит Макрона до Вашингтона: головні заяви очільників США і Франції.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон з офіційним візитом відвідує США, де веде переговори з Байденом.

Раніше Еммануель Макрон заявив, що мирні переговори між Україною та Росією все ще можливі. На його думку, Путін, який почав війну, "помилився".

Очільники США і Франції заявили, що готові притягнути Росію та Путіна до відповідальності за "війну з рештою світу".

Джо Байден сказав, що готовий до переговорів з Путіним, якщо той забереться геть з України. Також Байден заявив, що вражений жорстокістю Росії у війні. Він не очікував, що росіяни будуть такими жорстокими.