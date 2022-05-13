"Ми не змогли це сприйняти": Зеленський прокоментував ідею Папи з хресною ходою українки та росіянки

"Ми не змогли це сприйняти": Зеленський прокоментував ідею Папи з хресною ходою українки та росіянки

Президент Володимир Зеленський заявив, що українське суспільство не сприйняло ідею Папи Римського Франциска, коли українка та росіянка символічно разом несли прапори обох держав у Римі.

Зараз в Україні російський прапор сприймають як символ загарбників, констатував глава держави.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю для італійського телеканалу Rai1.

"Я вам поясню, як наше суспільство на це реагує: коли Папа молиться за Україну, ми йому завжди вдячні. Коли він показував на прикладі двох людей, які несли український і російський прапори, що повинна бути дружба, ми не змогли це сприйняти", – сказав президент.

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"Відбувся ментальний розкол. Це вже не той прапор, що підіймається на змаганнях, на Олімпіадах. Сьогодні це прапор, з яким вони вбивали нас. І у нас ця асоціація. Складно зрозуміти, коли це прямо не стосується вас", – зауважив Зеленський.

Нагадаємо, під час традиційної передвеликодньої Хресної ходи в Римі цей хрест тримали українка і росіянка з прапорами своїх держав, символізуючи нібито "примирення" двох народів.

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