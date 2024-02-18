"Ми нічого цим вбивцям не віддамо": Зеленський під час розмови з Байденом висловив переконання у поверненні Авдіївки

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, що мав розмову з президентом США Джо Байденом щодо Авдіївки.

Він запевнив, що американський лідер знає детально ситуацію, до того ж визнає, що ситуація з виходом військ - це результат послаблення озброєння від США.

Про це йшлося в коментарі для одного з українських телеканалів.

"Ми на постійному контакті зі Сполученими Штатами Америки, на різних рівнях: з Білим домом, з конгресменами. І для нас ця підтримка США дуже потрібна. Зараз говорив з Джо Байденом, він запевнив, що стовідсоткове буде підтримувати Україну, зробить все, щоби був позитивний результат. Я впевнений, у мене немає сумнівів, що Сполучені Штати залишаться нашим стратегічним партнером. Безумовно, є всередині Сполучених Штатів виборчий процес, безумовно, є різні погляди на різні питання, але все ж таки, не зважаючи ні на що, я впевнений, що більшість американців і більшість політичної еліти – на нашому боці. Ми будемо на контакті постійно з президентом Байденом, домовились про це. Деякі деталі не буду говорити, але я думаю, що в рамках G7-зустрічі найближчим часом ми зустрінемося онлайн", - заявив Зеленський.

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"Сьогодні з президентом Байденом, коли ми розмовляли, і нашим людям, мені здається, це також важливо, що президент Сполучених Штатів знає деталі. Тому я і кажу, що вони – близький нам союзники, а не десь там за океаном. І він визнає, що послаблення допомоги зброєю Україні – це результат, той, що вийшов з Авдіївкою. І всі визнають. І тому також це розуміючи ми хочемо зберегти життя наших хлопців. Я радий, що таке правильне, виважене рішення є у військового командування... Ми про це говорили і я радий, що ми працюємо в цьому напрямку, однаково розуміємо все це, але те, що ми повернемо – це обов’язково. Ми все повернімо, ми нічого цим вбивцям не віддамо. І це абсолютний факт, я в цьому впевнений. Головне, щоб ми всі були в цьому впевнені щоденно – і перемога буде", - переконаний глава української держави.

Нагадаємо, що раніше головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський заявив, що українські військові виходять з Авдіївки. Сили ЗСУ переходять до оборони на більш вигідних рубежах.

Тим часом командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький подякував бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці - в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах.

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