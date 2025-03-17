"Ми ніколи не були настільки близькими до мирної угоди" – речниця Білого дому

Також у Білому домі запевнили, що Трамп готовий до санкцій проти РФ, якщо розмова з Путіним не принесе результату.

Україна і Росія "ніколи не були ближчими до мирної угоди, ніж зараз".

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Каролін Левітт, передає Sky News.

"Ми за десять ярдів від досягнення миру в Україні, ще ніколи ця мета не була такою близькою. І президент Трамп налаштований досягти цього", – сказав вона.

На запитання, чи Дональд Трамп розглядатиме можливість запровадження санкцій проти Росії, якщо його телефонна розмова з Володимиром Путіним завтра не пройде добре, Левітт відповів: "Це те, про що президент Трамп говорив, і він, звичайно, готовий це зробити, якщо це необхідно".

Речниця також дала ухильну відповідь на питання про те, чи дав Володимир Зеленський повноваження Трампу ділити українські активи з Путіним.

Вона каже, що це було частиною обговорення між президентом США та його українським колегою, але додає, що додаткові подробиці з’являться після завтрашньої розмови Трампа з Путіним.

Левітт також відмовилася відповідати на запитання, чи обговорюватимуть Трамп і Путін політичне майбутнє Зеленського.

Одне, що вона підтверджує, це те, що під час завтрашньої розмови Трампа з Путіним буде йтися про Запорізьку АЕС.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував свою розмову з Путіним на вівторок, 18 березня

Раніше спецпредставник Трампа Стів Віткофф, який займається переговорами з РФ, заявив про "значний прогрес" щодо припинення вогню.

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