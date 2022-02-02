"Ми ніколи не ховалися": Кулеба повідомив, до якого формату переговорів з РФ готова Україна

"Ми ніколи не ховалися": Кулеба повідомив, до якого формату переговорів з РФ готова Україна

Кулеба висловив сподівання, що вдасться організувати новий саміт у "нормандському форматі".

Україна готова до переговорів з Росією у будь-якому можливому форматі задля дипломатичного врегулювання військового конфлікту, який на Сході розв'язала Російська Федерація.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на брифінгу у Києві.

Кулеба нагадав, що Україна спільно з німецькими та французькими колегами роками наполегливо працювала у "нормандському форматі", аби досягти дипломатичного рішення. У цьому контексті голова МЗС висловив сподівання, що все ж вдасться організувати новий саміт у "нормандському форматі".

"Україна готова зустрітися з Росією у будь-якому форматі переговорів для пошуку дипломатичного вирішення восьмирічного російсько-українського збройного конфлікту. Ми ніколи не ховалися від переговорів, навпаки, ми роками працювали в нормандському форматі разом із Францією та Німеччиною, щоб знайти дипломатичне рішення", - наголосив він.

Нагадаємо, спікер Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що мовляв Україна може "атакувати Росію" заради повернення українського Криму, який до того ж сама РФ і незаконно окупувала.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.