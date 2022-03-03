"Ми перебуваємо у новій реальності": Кулеба впевнений, що Україна стане членом ЄС

"Ми перебуваємо у новій реальності": Кулеба впевнений, що Україна стане членом ЄС

Очільник МЗС зазначив, що європейці мають правильно побудувати процес.

Україна опинилася у новій реальності щодо перспективи вступу до Європейського союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час телемарафону.

"Ще декілька днів тому було неможливо у принципі уявити, що питання членства буде вирішене. Зараз ми перебуваємо у новій реальності. Однозначно Україна буде членом ЄС, але європейці зараз мають правильно побудувати процес", - заявив міністр.

Однак міністр визнав, що одностайності у ЄС з цього приводу немає.

"Не скажу, що усі в захваті від цієї ідеї, адже були багаторічні скептики, але ми тиснемо по всіх фронтах, знаємо, з ким працювати, щоби максимально пришвидшити цей процес", - зазначив він.