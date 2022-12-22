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Ми перемогли Росію у боротьбі за розуми світу – Зеленський у Конгресі США

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Ми перемогли Росію у боротьбі за розуми світу – Зеленський у Конгресі США

Фото: Associated Press

Зеленського зустріли у Конгресі гучними оплесками.

Президент Володимир Зеленський увійшов до залу Палати представників США під бурхливі та тривалі оплески, коли його вітали члени Конгресу та члени кабінету президента США Джо Байдена.

Прибувши на Капітолійський пагорб він виступив із рішучим посланням: "Україна живе".

"Всупереч усім перешкодам і сценаріям приреченості та похмурості, Україна не впала", – сказав президент у середу.

Зеленський розповів конгресменам про першу перемогу над РФ – "перемогу у боротьбі за розуми світу".

"Ми не мамо страху. Українці здобули цю перемогу і це надає нам хоробрість і дає натхнення для всього світу. Ми маємо перемогти на полі бою.

Зеленський наголосив, що російська тиранія втратила контроль над українцями і ніколи не буде впливати на наш розум.

"Ми мусимо зробити все, щоб забезпечити перемогу. Росіяни матимуть шанс бути незалежними, якщо переможуть Кремль в своїй голові", – зазначив глава держави.

Він також подякував американцям і "всім, хто цінує свободу і справедливість", за їхні зусилля в допомозі Україні.

Нагадаємо, що перед виступом президент Зеленський зустрівся з чотирма лідерами Конгресу США. Також він та спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі провели короткий брифінг перед виступом у Конгресі.

Раніше ТСН.ua зібрав основні заяви президентів США та України за підсумками переговорів.

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