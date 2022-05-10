Ми підтримуємо повноправне членство України в ЄС - очільниця німецького МЗС

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила, що її країна виступає за повноправне членство України в Європейському Союзі.

Очільниця німецького МЗС заявила, що розуміє прагнення України стати повноправним членом Євросоюзу.

Вона висловила впевненість, що Україні зможуть надати статус кандидата на членство в ЄС.

Про це Анналена Бербок сказала на спільній пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою у Києві.

"Для мене нині зрозуміло, що Україна є однозначно частиною Європи, і тому мені дуже зрозуміла заявка України на членство у ЄС - повноправне членство. Ми наполягаємо на повному членстві України у Європейському Союзі. Ми хочемо провести поглиблену реформу у ЄС, це також буде наукою після цієї агресивної війни… Якщо говорити про статус кандидата, то я переконана, що - як сказала президентка Єврокомісії - ми знайдемо шлях для участі України у ЄС", - заявила Бербок.

Міністерка закордонних справ Німеччини також наголосила, що попри невизначеність щодо того, коли завершиться війна з Росією, вже зрозуміло, що Україна залишиться вільною і сама визначатими своє майбутнє.

"Це наша спільна мета і за це ми боремося разом з вами", - зазначила голава МЗС Німеччини.

Нагадаємо, 10 травня очільниця німецького Бундестагу Бербель Бас закликала прискорити процедуру вступу України до Європейського Союзу, щоб можна було побачити реальну перспективу.

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