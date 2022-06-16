Ми підтримуємо український народ, який створив армію, щоб боротися проти російської агресії – Драґі

Ми підтримуємо український народ, який створив армію, щоб боротися проти російської агресії – Драґі

Прем’єр міністр Італії Маріо Драґі заявив, що хоче підтвердити підтримку президентові України Володимирові Зеленському та народові держави, який створив армію для того, щоб протидіяти і боротися проти російської агресії.

Євросоюз абсолютно категорично підтверджує свою готовність допомагати Україні разом із союзниками.

Про це голова італійського уряду сказав на пресконференції 16 червня після зустрічі з президентами України, Франції, Німеччини та Румунії.

"Хочемо підтвердити нашу підтримку президенту Зеленському і українському народові – народові, який створив армію для того, щоб протидіяти і боротися проти російської агресії, і об’єднався заради цього. Європейський Союз на сьогодні демонструє єдність і допомогу так, як нас просив пре це президент Зеленський. Члени ЄС говорили про це, спілкувалися зі своїм населенням, своїми парламентами і налаштувалися на плідну роботу. Це стосується і допомоги біженцям, які тісну стикнулися з російською агресією, втратили свої домівки. І Євросоюз абсолютно категорично підтверджує свою готовність допомагати Україні разом із союзниками", – розповів Драґі.

Нагадаємо, 16 червня президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що його держава, а також Німеччина, Італія та Румунія підтримують негайне надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Після цього Зеленський заявив, що статус кандидата в ЄС для України може історично посилити свободу в Європі.

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