Ми платимо і надалі будемо платити: в Польщі зробили гучну заяву про Starlink для України

Польща продовжує оплачувати термінали Starlink для України та їхню абонентську плату.

Про це 22 лютого повідомив міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.

Він підкреслив, що Польща не планує розривати контракт на комерційну послугу, і продовжить фінансування доступу України до супутникового інтернету.

"Ми платимо і надалі будемо платити абонентську плату за супутниковий інтернет для України. Не можу собі уявити, щоб хтось міг вирішити розірвати бізнес-контракт на комерційну послугу, стороною якого є Польща", — заявив Гавковський.

Нагадаємо, Reuters з посиланням на три джерела повідомило про те, що США пригрозили Україні через угоду про копалини. Так, якщо Київ не погодиться на умови, то Штати можуть відключити Україну від супутникової інтернет-системи Starlink.

Згодом в РНБО відреагували на інформацію в Мережі про те, що США можуть відключити Україну від супутникової інтернет-системи Starlink.

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