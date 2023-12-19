"Ми почали втрачати політичні відносини": Зеленський про конфлікт з Польщею щодо зерна

Президент України Володимир Зеленський прокоментував питання щодо блокади Польщею експорту зерна з України.

Про це він розповів під час пресконференції 19 грудня на запитання польського журналіста.

"Я хочу подякувати Польщі і президенту Анджею Дуді. Ви з нами від початку війни. Ви наші сусіди, ви приймали наших людей. Я робив максимально все, щоб віддячити вам. Але водночас ми маємо бути з вами людьми відвертими. Дуда говорив, що українці своїм життям захищають Польщу. Я вважаю, що ми брати з вами. Я вважаю, що ви нам допомагали, як могли. Це факт. А ми стояли за вас, за вашу незалежність, і ми стоїмо, як можемо. В мене були потужні відносини з польським Кабміном. Я приїздив із дружиною, ми були вдячні, ми підтримували, як могли.

Потім була блокада наших кордонів. Це не бізнес у час війни — блокада наших кордонів. Це було виживання. У нас не було тоді коридору — вільного, незалежного Чорноморського коридору, яким можна було вивозити зерно. Що у нас було? У нас були проблеми у Словаччині, могли бути проблеми з Румунією, були проблеми з Угорщиною, і у нас із нашими найближчими друзями — Польщею. Що у нас залишається, якщо у нас немає моря? Коли сказали компроміс, я сказав — так у чому компроміс? Ми готові, скажіть, у чому? Компроміс — не всім нам вижити, не вивезти це зерно? Ми відповіли — окей, ми не будемо продавати це зерно до Польщі чи ще десь. Дайте вивезти.

Але від квітня до вересня — це було дуже складно. Ми втратили сотні мільйонів доларів. Ми втратили частину врожаю. Втрачали щоденно, і щоденно мене запутали всередині держави наші фермери, як хоча б щось вивезти, заміновані поля. І ось що відбулося. Ми почали втрачати політичні відносини. Я ще раз підкреслюю, я вдячний вам. Але ви зрозумійте мене, я не тряпка якась. Я захищаю інтереси своєї держави під час війни. І я просто сказав — дайте нам вивезти, нам не дали це зробити. Це було неправильно. Я був упевнений, що це політичний сигнал. Ви це знаєте, в польському суспільстві всі знають, що це була політика. Політичні вибори урядовців, які програли", — прокоментував Зеленський.

Президент також наголосив, що країни Євросоюзу не підтримували цю блокаду. І подякував Румунії за допомогу в цьому питанні.

"Завжди є закон. Весь ЄС був проти цього блокування. Слава Богу, з’явилася розумна Румунія, і просто мені президент Клаус Йоганніс допоміг нашим фермерам вижити. І у нього були такі складнощі, у нього були страйки. Я вважаю, він зробив прояв міцної людини, яка сказала, що спочатку цінності, а вже потім ціни. Це важливо. У Польщі новий уряд. У мене був контакт із Дудою, він вітав нас із нашими важливими святами, я до нього звертався. Ми вирівняли цю ситуацію. Я буду вірити, що новий уряд розблокує цю всю блокаду. Вона штучна. Не можна політизувати питання зерна, коли у нас усе заблоковано. Фінансово Польща багато втратила. Ми побудували цей залізничний коридор через Молдову й Румунію, коридор Чорним морем і менше експорту через Польщу. Ми хотіли цього? Ні. У мене була розмова з Туском, я йому вдячний за міцну позицію на засіданні в ЄС. Ми говорили з ним вночі напередодні цього засідання. Я вірю, що ми все вирівняємо", — резюмував президент.

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Нагадаємо, Зеленський відповів, чи буде мобілізація жінок в Україні.

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