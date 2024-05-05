"Ми постараємося домогтися": Макрон розповів, про що поговорить із Сі Цзіньпіном у Парижі

Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з очільником Китаю Сі Цзіньпіном, яка пройде у Парижі наступного тижня, обговорить "олімпійське перемир’я" в Україні.

Про це Макрон сказав в інтерв’ю La Tribune.

"Олімпійське перемир’я має послужити посланням до світу. Це одна з тем, яку я обговорюватиму з головою КНР у понеділок і вівторок", - прокоментував він.

На запитання чи входить Україна до театрів воєнних дій, про які він говорив, він відповів:

"Ми постараємося домогтися його для всіх театрів воєнних дій".

Нагадаємо, Макрон звернеться з закликом до Пекіна посилити тиск на Москву, щоб вона припинила збройну агресію проти України.

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