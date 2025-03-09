"Ми потрапили до чорного списку Трампа": політолог про те, як США тиснутимуть на Україну

Президент США Дональд Трампа та його команда можуть залишити в руках такий "козир", як вплив на Україну через постачання зброї. Вони тиснутимуть на нас і далі.

Про це розповів політолог Володимир Фесенко в ефірі Radio NV.

"Є великий ризик, коли розпочнуться прямі переговори між Україною та Росією, щоб вийти на швидше завершення війни, в американців буде спокуса — мир на російських умовах, на що ми не можемо погодитися. Тут може виникнути проблема, коли на нас тиснутимуть", — каже політолог.

Фесенко додає, що зараз вже немає принизливих агресивних звинувачень на адресу України. Він просто каже: Путін хоче домовлятися про мир, Україна не хоче. Головне, щоб для нас головне був переговорний трек і переговорники Трампа зрозуміли, що ми хочемо домовлятися.

"Вони мають донести Трампу: проблема не в нас, а в Росії. А з Росією у нього неминуче виникнуть проблеми, це лише питання часу", — додав він.

Зараз важливо хоча б тимчасово "розблокувати поточну ситуацію". Як наголошує політолог, колишніх відносин вже не буде.

"Канада, Данія, ЄС та ми вже опинилися у чорному списку Трампа. Це вже не зміниться. Ми маємо зменшувати ризики та негативні наслідки для себе. Бачимо міни, на яких можемо підірватися у стосунках з американцями, значить якось треба розміновувати або уникати. Зараз потрібно буде таке мистецтво переговорів, з яким ми давно не стикалися", — завершив Володимир Фесенко.

Нагадаємо, рішення адміністрації президента США Дональда Трампа припинити поставки систем глушіння для українських ВПС ставить під загрозу їхню здатність ефективно захищатися від повітряних атак.

Читайте також: