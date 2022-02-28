"Ми потребуємо вашої допомоги": Володимир Кличко закликав громадян Європи жертвувати Україні гроші

Знаменитий боксер розраховує на підтримку людей з різних країн світу.

Ексчемпіон світу з боксу в надважкій вазі, брат мера Києва Володимир Кличко записав відеозвернення до жителів європейських країн із закликом підтримати захисників України від російської агресії благодійними внесками.

Це звернення опублікував у Мережі Віталій Кличко.

"Дорогі друзі в Німеччині, Австрії. Швейцарії, Ліхтенштейні та всіх інших країнах вільної Європи! Кияни пережили ще одну пекельну ніч. 4 мільйони мешканців мого міста не спали всю ніч. Сьогодні вони всіма способами намагаються зупинити російську агресію перед дверима наших домівок. Щоб Росія не йшла далі, щоб вона зупинилася!

Ми понад усе любимо наше місто і нашу країну. І будемо стояти за них до останнього подиху. Нас розстрілюють, обстрілюють ракетами, нас убивають. Наші діти, жінки, люди похилого віку проходять через пекло.

Ми потребуємо вашої допомоги. Терміново. Допомоги, щоб захистити наших громадян і вижити. Будь ласка, робіть пожертви на спеціальні рахунки створені в національних банках. Жертвуйте на виживання, жертвуйте для миру, миру в Європі.

Хай живе Україна! Хай живе Європа!" - сказав у своєму зверненні Володимир Кличко.

Раніше повідомлялося. що Володимир Кличко звернувся до росіян і білорусів.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 29

гелікоптери - 29

танки - 191

бойові броньовані машини - 816

гармати - 74

ЗРК "Бук" - 1

"Гради" - 21

автомобільна техніка - 291

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 3

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: