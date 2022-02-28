"Ми потребуємо вашої допомоги": Володимир Кличко закликав громадян Європи жертвувати Україні гроші

Знаменитий боксер розраховує на підтримку людей з різних країн світу.
Ексчемпіон світу з боксу в надважкій вазі, брат мера Києва Володимир Кличко записав відеозвернення до жителів європейських країн із закликом підтримати захисників України від російської агресії благодійними внесками.
Це звернення опублікував у Мережі Віталій Кличко.
"Дорогі друзі в Німеччині, Австрії. Швейцарії, Ліхтенштейні та всіх інших країнах вільної Європи! Кияни пережили ще одну пекельну ніч. 4 мільйони мешканців мого міста не спали всю ніч. Сьогодні вони всіма способами намагаються зупинити російську агресію перед дверима наших домівок. Щоб Росія не йшла далі, щоб вона зупинилася!
Ми понад усе любимо наше місто і нашу країну. І будемо стояти за них до останнього подиху. Нас розстрілюють, обстрілюють ракетами, нас убивають. Наші діти, жінки, люди похилого віку проходять через пекло.
Ми потребуємо вашої допомоги. Терміново. Допомоги, щоб захистити наших громадян і вижити. Будь ласка, робіть пожертви на спеціальні рахунки створені в національних банках. Жертвуйте на виживання, жертвуйте для миру, миру в Європі.
Хай живе Україна! Хай живе Європа!" - сказав у своєму зверненні Володимир Кличко.
Раніше повідомлялося. що Володимир Кличко звернувся до росіян і білорусів.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 29
- гелікоптери - 29
- танки - 191
- бойові броньовані машини - 816
- гармати - 74
- ЗРК "Бук" - 1
- "Гради" - 21
- автомобільна техніка - 291
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 3
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 5300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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