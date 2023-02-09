"Ми повернемо Європі впевнений мир": Зеленський закликав надати Україні далекобійну зброю, літаки, танки заради перемоги

Дієве континентальне союзництво в Європі – це потреба всіх європейців.

Про це президент України заявив на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Швидше закінчити російську агресію – це найраціональніше, що може бути», - сказав український лідер, - йдеться у повідомленні у його офіційних соціальних мережах.

«Що раніше Україна отримає далекобійну зброю, що раніше наші пілоти отримають сучасні літаки, що міцнішою буде наша танкова коаліція, то швидше закінчиться російська агресія, і ми повернемо Європі впевнений мир», - резюмував очільник української держави.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Шольц заявив, що Німеччина продовжуватиме надавати військову допомогу Україні "стільки, скільки їй буде потрібно".

"Росія не повинна виграти цю війну", - сказав Шольц.

Раніше ЗМІ повідомили, що президент Франції Еммануель Макрон висловився на підтримку України у побудові справедливого миру.

“Україна може розраховувати на нас у побудові миру. Запропонований вами план - основа для дискусій на шляху, що має привести нас до міжнародної мирної конференції”, - зауважив Макрон.

Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський з офіційним візитом відвідав Британію. Він закликав надати Україні сучасні винищувачі та створити "коаліцію літаків". Зеленський наперед подякував Великій Британії за "потужні літаки".

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