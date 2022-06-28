"Ми повинні називати це тероризмом": Зеленський в ООН розповів, як Росія вбиває українських дітей

"Ми повинні називати це тероризмом": Зеленський в ООН розповів, як Росія вбиває українських дітей

Президент Володимир Зеленський закликав Раду безпеки ООН робити все можливе, щоб Росія перестала вбивати на території України людей, зокрема дітей. Це слід називати тероризмом.

Глава держави також закликав зробити так, щоб Росія не могла перебувати в Радбезі ООН, поки тривають її теракти.

Про це Зеленський сказав у своєму виступі на засіданні Ради безпеки 28 червня.

"Зараз вже минули чотири місяці від початку повномасштабного вторгнення. А ще більше часу минуло від часу попереднього вторгнення Росії, від початку окупації Криму. Ми повинні робити все можливе, щоб Росія перестала вбивати людей, в тому числі дітей, на території України. Ми повинні називати це тероризмом", – наголосив президент.

Також читайте Росія повинна бути виключена з Радбезу ООН - Зеленський

"Інакше Росія здійснюватиме свої теракти у інших країнах Європи та Азії. У Польщі, Литві, Молдові, Казахстані – Росія погрожувала вже багатьом державам", – застеріг глава держави.

Нагадаємо, за останніми даними, в Україні від початку широкомасштабної війни жертвами російських окупантів стали понад 960 дітей.