"Ми повинні зробити все, щоб наступного року війна закінчилась": головне з інтервʼю Зеленського

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю "Суспільне". Глава держави говорив про війну в Україні, переговори з РФ, допомогу партнерів.

ТСН.ua зібрав головні тези з інтервʼю президента.

Чи готова українська енергетика до зими

Україна наразі готова до зими значно краще, ніж у попередні роки війни.

"Ми, безумовно, сильніше готові до зими, ніж будь-коли у час війни", - сказав президент.

Водночас, він підкреслив, що, за даними розвідки, Росія продовжуватиме завдавати комбінованих ударів. Ворог накопичуватиме свої сили та нарощуватиме виробництво, намагаючись загнати Україну в блекаути.

Про переговори з РФ

Переговори між Україною і Росією можливі лише за умови, що Україна буде сильною. Для цього важлива позиція обраного президента США Дональда Трампа і сильна позиція Америки загалом.

"Якщо ми говоримо просто з лідером РФ Володимиром Путіним, просто з убивцею, в умовах, у яких зараз, не посилені деякими важливими елементами — це на вході програшний статус для України. У слабкій позиції нічого робити на цих перемовинах", — сказав Зеленський.

Зеленський вважає, що для Путіна вигідно розмовляти зі світовими лідерами — так він виходить із політичної ізоляції. Путіну вигідно домовлятись на капітуляційних умовах з боку України, але цього, за словами Зеленського, "йому ніхто не дасть".

Закінчення війни в Україні

Зеленський вважає, що війна закінчиться швидше, коли Трамп стане президентом США:

"Війна закінчиться швидше, коли Трамп стане президентом США".

"Війна закінчиться, але точної дати немає. Безумовно, з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству, і для них це теж дуже важливо", — резюмував президент.

Плани мобілізувати 160 тисяч українців

Президенту нагадали про заяву щодо плану мобілізувати 160 тисяч осіб на тлі повідомлень про нестачу піхоти й переведення вузьких фахівців у піхоту. На запитання про те, чому закон про посилення мобілізації не розв’язав усі ці питання, він відповів, що з цифрами не погоджується.

"Тут не можна говорити про точну цифру, тому що є питання завдання. Якщо ви бачите, що не вистачає людей на фронті, — це вам відповідь, чи мобілізували сотні тисяч людей або не мобілізували. Якщо я вам скажу відверто, скільки мобілізували після цього закону… Чи я знаю? Так. Чи достатньо? Ні", — зазначив Зеленський.

Ситуація на фронті

Зеленський каже про складну ситуацію на сході України. Росіяни повільно тиснуть і просуваються. На це є декілька причин, зокрема наповнення українських бригад підготовленими людьми і комплектація зброєю — це дуже повільні процеси.

Також потрібна ротація для військових, тому що люди втомлюються. На їхні місця повинні приходити інші бригади, але вони можуть бути неукомплектовані — Україна не кидатиме їх "на мʼясо", як це роблять росіяни. Тому з деяких позицій доводиться відходити — російські війська обстрілюють позиції керованими авіабомбами і руйнують усе.

Про втрати Росії

Зеленський підкреслив, що Росія просувається на фронті з величезними втратами — до 1,5—2 тисячі людей на добу пораненими і вбитими. З його слів, війська не можуть просуватися постійно з такими втратами. Наразі, щоб їх зупинити, підійдуть резерви, укомплектовані бригади.

Про постачання зброї

Україна отримала від США лише половину обіцяної зброї, зазначив президент.

"Є різні доповіді, різних інституцій як Міноборони, так і розвідок тощо. Я б тільки сказав - половину ми не отримали. Мені здається, це важливий елемент, коли ми говоримо, як хто допомагає. Європа допомогла не менше. І це важливий елемент", - сказав він.

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