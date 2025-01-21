"Ми повинні зупинити деякі війни": Трамп згадав про Україну після інавгурації

У цьому зв’язку він згадав російську війну проти України, а також напад ХАМАСу на Ізраїль.
Новий президент США на зустрічі з прихильниками в Capital One Arena у Вашингтоні заявив, що війни, які наразі тривають, потрібно зупинити, згадавши при цьому агресію РФ проти України та напад ХАМАСу на Ізраїль.
Зустріч відбулася в понеділок увечері після інавгураційних заходів у Конгресі США, - пише Укрінформ.
«Я можу лише сказати вам: ви будете дуже щасливі, ви побачите, як відбувається багато гарних речей», - заявив Трамп під час промови.
За його словами. у світі наразі відбуваються погані речі. «Ми повинні зупинити деякі війни, які виникли й тривають», - наголосив 47-й президент США.
У цьому зв’язку він згадав російську війну проти України, а також напад ХАМАСу на Ізраїль, що спричинив масштабні бойові дії на Близькому Сході.
«Війни проти України ніколи б не було, але вона сталася, та Ізраїль, як ви знаєте, ніколи не зазнав би удару 7 жовтня»,- наголосив Трамп.
Раніше колишній голова МЗС Павло Клімкін пояснив, чому Трамп у промові не згадав Україну.
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