"Ми повинні зупинити деякі війни": Трамп згадав про Україну після інавгурації

У цьому зв’язку він згадав російську війну проти України, а також напад ХАМАСу на Ізраїль.

Новий президент США на зустрічі з прихильниками в Capital One Arena у Вашингтоні заявив, що війни, які наразі тривають, потрібно зупинити, згадавши при цьому агресію РФ проти України та напад ХАМАСу на Ізраїль.

Зустріч відбулася в понеділок увечері після інавгураційних заходів у Конгресі США, - пише Укрінформ.

«Я можу лише сказати вам: ви будете дуже щасливі, ви побачите, як відбувається багато гарних речей», - заявив Трамп під час промови.

За його словами. у світі наразі відбуваються погані речі. «Ми повинні зупинити деякі війни, які виникли й тривають», - наголосив 47-й президент США.

У цьому зв’язку він згадав російську війну проти України, а також напад ХАМАСу на Ізраїль, що спричинив масштабні бойові дії на Близькому Сході.

«Війни проти України ніколи б не було, але вона сталася, та Ізраїль, як ви знаєте, ніколи не зазнав би удару 7 жовтня»,- наголосив Трамп.

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Раніше колишній голова МЗС Павло Клімкін пояснив, чому Трамп у промові не згадав Україну.

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