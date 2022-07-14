"Ми пришвидшимо колапс Росії": експерт відповів, чи витримає Україна оголошену в РФ мобілізацію

У разі, якщо президент Росії Володимир Путін оголосить у країні загальну мобілізацію, Україна це витримає. Адже перші мобілізовані окупанти на фронт надійдуть аж у вересні, а до того часу ЗСУ вже здійснить позитивні зміни на фронті.

Як би парадоксально це не звучало, але для України оголошена в РФ мобілізація означатиме лише те, що "ми пришвидшимо колапс Росії".

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів військовий експерт, заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

"Коли він (Путін – ред.) оголосить мобілізацію, а це відбудеться, очевидно, навіть якщо він завтра оголосить – 15-те число – Державна дума може щось ухвалити. Якщо навіть завтра він оголошує мобілізацію, перші ефекти від цієї мобілізації будуть десь через місяць щонайменше. Тому що цих людей треба зібрати, хоча би мінімально підготувати, десь знайти ресурси і так далі. Тобто це вересень – коли у Путіна будуть перші надходження на фронт. І до того часу, я думаю, що Україна вже здійснить свої позитивні зміни на фронті, особливо на півдні. І в тому числі на Донбасі через використання високоточної зброї. Наступ у них застопориться і просто киданням м’яса в цю м’ясорубку Путін уже нічого не зробить", – пояснив військовий експерт.

Він висловив переконання, що наслідки від оголошення мобілізації призведуть до спалаху протестів у Росії. Особливо, коли людей почнуть хапати просто на вулиці, щоб відправити на війну.

"Тобто для України ця мобілізація буде означати лише те, що ми пришвидшимо колапс Росії. Це такий парадокс. Бо я думаю, що коли в цій м’ясорубці вже українська артилерія буде перемелювати це м’ясо – буде 100 тисяч людей (втрат РФ – ред.), а з пораненими – це буде 250-300 тисяч людей. Це дуже багато. Особливо, коли почнуть просто хапати людей і відправляти на фронт, то як би там не замилювали очі, як би там не задурювали голову пропагандою, все ж таки почнуться спочатку або пасивні протести, ігнорування, або в деяких місцях можуть вилазити й активні протести. В тому числі в етнічних національних республіках", – розповів Самусь.

Водночас він зауважив, що Путін дуже б не хотів запроваджувати мобілізацію.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни припускають, що в Росії наказали регіонам формувати "добровольчі батальйони" замість оголошення загальної мобілізації.

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