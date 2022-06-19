"Ми приєднаємося до ЄС так швидко, як це буде можливо" - віцепрем’єрка Ольга Стефанішина

"Ми приєднаємося до ЄС так швидко, як це буде можливо" - віцепрем’єрка Ольга Стефанішина

Україні вдалося подолати частину шляху до ЄС значно швидше, ніж це було б можливим для інших претендентів.

Країна готова для набуття статусу кандидата на членство до Євросоюзу, адже виконала понад половину умов угоди про асоціацію з ЄС.

Про це в інтерв’ю ТСН заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"З одного боку, цей процес достатньо динамічний, з іншого він має бути поміркованим. Часові рамки не мають аж такого великого значення в силу кількох причин. Перша – ми чітко окреслили свою позицію ЄС, що ми не дозволимо затягувати або замовчувати цей процес. Друга – ми не будемо поспішати і вимагати якихось там пришвидшених перемовин, адже вони мають бути в інтересах України. Третя – нам, звичайно, потрібен час, щоб самим адаптуватися і зрозуміти, як ці перемовини можуть відбуватися в умовах війни, які зобов’язання ми можемо виконувати, а які залишаємо на післявоєнний час", – сказала вона.

З її слів, є обґрунтовані сподівання, що таке рішення буде як мінімум підтверджено 24 червня лідерами.

"І власне це розуміння дає нам цілу низку юридичних механізмів, як рухатися далі. Тому часові рамки не такі важливі зараз. Ми приєднаємося до ЄС так швидко, як це буде можливо та відповідатиме нашим інтересам, передусім економічним", - додала вона.

Нагадаємо, 1 березня Європейський парламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, а за два тижні лідери країн Європейського Союзу схвалили декларацію, в якій підтримали євроінтеграцію України. Президент Литви Гітанас Науседа назвав це рішення історичним.

"Історична ніч у Версалі. Після п'яти годин гарячих дискусій лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції. Процес почався", – написав Науседа у своєму Twitter.

8 квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала Володимирові Зеленському опитувальник для отримання Україною статусу кандидата на вступ до ЄС.

17 червня Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія рекомендує надати Україні статус кандидата до ЄС. 23-24 червня на саміті ЄС це мають ухвалити лідери країн союзу.

Історичний момент: Україну визнали кандидатом у члени Євросоюзу

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