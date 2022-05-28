Ми продовжимо надавати техніку, щоб допомогти ЗСУ захищати свою країну – Джонсон

Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон за підсумками розмови з президентом України Володимиром Зеленським 28 травня повідомив, що його держава продовжить надавати техніку ЗСУ для захисту країни.
Джонсон також розповів про інтенсивну роботу над пошуком шляхів відновлення експорту зерна з України.
Про це британський прем’єр написав у Мережі.
"Я сказав президенту України Володимиру Зеленському сьогодні вранці, що ми разом з Україною надовго. Ми продовжимо надавати техніку, щоб допомогти Збройним силам України захищати свою країну, і ми інтенсивно працюємо над пошуком шляхів відновлення експорту зерна та запобігання глобальній продовольчій кризи", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Зеленський раніше повідомив, що говорив з Джонсоном про посилення оборонної підтримки України, активізацію роботи над гарантіями безпеки, постачання пального.
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