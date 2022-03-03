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Ми продовжимо працювати з союзниками та партнерами, щоб притягнути Росію до відповідальності — Трюдо

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Ми продовжимо працювати з союзниками та партнерами, щоб притягнути Росію до відповідальності — Трюдо

Associated Press

"Наша підтримка непохитна", — зауважив Трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив підтримку Україні після розмови із президентом України Володимиром Зеленським.

"Сьогодні говорив із президентом Зеленським. Я вітав його лідерство та мужність українців. Володимир, Канада та весь світ підтримують вас і закликають до негайного припинення незаконних нападів президента Путіна, які призвели до загибелі мирних жителів", — написав Трюдо у повідомленні у сервісі мікроблогів Twitter .

Також прем'єр написав про роботу над санкціями РФ.

«Ми продовжимо працювати з союзниками та партнерами, щоб притягнути Росію до відповідальності, у тому числі за допомогою жорстких та скоординованих санкцій, і ми продовжимо підтримувати народ України. Наша підтримка непохитна», — підсумував він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:

  • особового складу – 5840 осіб,
  • літаків – 30,
  • вертольотів – 31,
  • танків — до 211,
  • бойових броньованих машин 862,
  • артилерійських систем – 85,
  • кошти ППО – 9,
  • РСЗВ — 40,
  • цистерн з ПММ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3,
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці,
  • автомобільної техніки – 355.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як розпочиналася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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