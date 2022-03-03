Ми продовжимо працювати з союзниками та партнерами, щоб притягнути Росію до відповідальності — Трюдо

"Наша підтримка непохитна", — зауважив Трюдо
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив підтримку Україні після розмови із президентом України Володимиром Зеленським.
"Сьогодні говорив із президентом Зеленським. Я вітав його лідерство та мужність українців. Володимир, Канада та весь світ підтримують вас і закликають до негайного припинення незаконних нападів президента Путіна, які призвели до загибелі мирних жителів", — написав Трюдо у повідомленні у сервісі мікроблогів Twitter .
Також прем'єр написав про роботу над санкціями РФ.
«Ми продовжимо працювати з союзниками та партнерами, щоб притягнути Росію до відповідальності, у тому числі за допомогою жорстких та скоординованих санкцій, і ми продовжимо підтримувати народ України. Наша підтримка непохитна», — підсумував він.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:
- особового складу – 5840 осіб,
- літаків – 30,
- вертольотів – 31,
- танків — до 211,
- бойових броньованих машин 862,
- артилерійських систем – 85,
- кошти ППО – 9,
- РСЗВ — 40,
- цистерн з ПММ — 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3,
- легкі швидкісні катери – 2 одиниці,
- автомобільної техніки – 355.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна і дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" і запроваджують санкції.
Як розпочиналася війна Росії проти України:
- Рано вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" із "захисту" Донбасу.
- Відразу ж лунали вибухи у великих містах України — Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріл українських міст і сіл триває.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України запроваджується військовий стан.
- Протягом 24 лютого внаслідок російських обстрілів загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України у Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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