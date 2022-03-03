Ми продовжимо працювати з союзниками та партнерами, щоб притягнути Росію до відповідальності — Трюдо

Ми продовжимо працювати з союзниками та партнерами, щоб притягнути Росію до відповідальності — Трюдо

"Наша підтримка непохитна", — зауважив Трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив підтримку Україні після розмови із президентом України Володимиром Зеленським.

"Сьогодні говорив із президентом Зеленським. Я вітав його лідерство та мужність українців. Володимир, Канада та весь світ підтримують вас і закликають до негайного припинення незаконних нападів президента Путіна, які призвели до загибелі мирних жителів", — написав Трюдо у повідомленні у сервісі мікроблогів Twitter .

Також прем'єр написав про роботу над санкціями РФ.

«Ми продовжимо працювати з союзниками та партнерами, щоб притягнути Росію до відповідальності, у тому числі за допомогою жорстких та скоординованих санкцій, і ми продовжимо підтримувати народ України. Наша підтримка непохитна», — підсумував він.