Ми протистояли російській брехні правдою і тепер вільний світ притягне Путіна до відповідальності - Байден

Ми протистояли російській брехні правдою і тепер вільний світ притягне Путіна до відповідальності - Байден

Американський президент засудив дії очільника Кремля.

Президент США Джо Байден вкотре висловив підтрику українському народу на тлі російського вторгнення до України та зазначив, що очільник країни-агресорки Володимир Путін не очікував такої реакції ЄС та НАТО на свої дії.

Про це він заявив у Twitter.

Putin thought the West and NATO wouldn’t respond — and he thought he could divide us at home.



He was wrong.



I spent countless hours unifying our European Allies. We countered Russia’s lies with truth. And now, the free world is holding him accountable. — President Biden (@POTUS) March 2, 2022

"Путін думав, що Захід і НАТО не дадуть відповіді, і він думав, що може розділити нас вдома. Він помилявся.

Я витратив незліченну кількість годин, об’єднуючи наших європейських союзників. Ми протистояли російській брехні правдою. І тепер вільний світ притягує його до відповідальності", — наголосив він.