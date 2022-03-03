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Ми протистояли російській брехні правдою і тепер вільний світ притягне Путіна до відповідальності - Байден

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Ми протистояли російській брехні правдою і тепер вільний світ притягне Путіна до відповідальності - Байден

Associated Press

Американський президент засудив дії очільника Кремля.

Президент США Джо Байден вкотре висловив підтрику українському народу на тлі російського вторгнення до України та зазначив, що очільник країни-агресорки Володимир Путін не очікував такої реакції ЄС та НАТО на свої дії.

Про це він заявив у Twitter.

"Путін думав, що Захід і НАТО не дадуть відповіді, і він думав, що може розділити нас вдома. Він помилявся.

Я витратив незліченну кількість годин, об’єднуючи наших європейських союзників. Ми протистояли російській брехні правдою. І тепер вільний світ притягує його до відповідальності", — наголосив він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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