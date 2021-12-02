"Ми рідні брати": Лукашенко ошелешив заявою про стосунки з Путіним

"Ми рідні брати": Лукашенко ошелешив заявою про стосунки з Путіним

Лукашенко каже, що має дуже добрі стосунки із Путіним.

Олександр Лукашенко назвав президента РФ Володимира Путіна "рідним братом". З його слів, вони мають однакові погляди на речі.

Про це Лукашенко сказав в інтерв’ю одному із росЗМІ.

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"Володимир Путін вважає мене більше, аніж другом. Ми рідні брати. А якщо вже серйозно: ми, на мою думку, зараз це яскраво виявилося, бачимо світ за основними напрямками однаково. Ми бачимо однаковими очима цей світ", - сказав Лукашенко.

За його словами, часом вони з Путіним роблять різні висновки та вчинки, але бачення багатьох речей залишається однаковим. Особливо, каже Лукашенко, він переконався у цьому останнім часом.

"І ми справді дуже глибоко деякі речі розглядаємо, і я бачу, що ми дивимося одними очима на ці речі, у нас дуже добрі стосунки", – додав він.

Лукашенко, окрім того, нагадав, що Путін підтримав його у політичній кризі в Білорусі, яка виникла після фальсифікації президентських виборів, і вчинив "не просто як союзник, але як справжній друг".

Як повідомлялося, Олександр Лукашенко заявив, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель визнає його президентом Білорусі, адже на переговорах зверталася до нього виключно як "пан президент".

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